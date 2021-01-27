Теннисистка из Украины победила на старте турнира во Франции

Теннисистка из Украины Катарина Завацкая стартовала на турнире ITF W60 во французском городе Андрезьо-Бутьон, передает со ссылкой на ФТУ.

На этих представительных соревнованиях наша соотечественница получила четвертый номер посева. Свой статус она доказала победой в первом круге над Юлией Гатто-Монтиконе — 6:4, 6:1.

Катарина сравняла счет в противостоянии с представительницей Италии (2-2). В 2018 году украинка проиграла сопернице на турнира ITF в Гренобле и взяла реванш в Будапеште, а в 2019 году Завацкая уступила Гатто-Монтиконе в финале квалификации “Ролан Гаррос”.

Заметим, что следующей соперницей украинки станет вторая ракетка мира в юниорском рейтинге Виктория Хименес Касинцева из Андорры. 15-летняя теннисистка является действующей чемпионкой юниорского “Australian Open”.

По материалам: УНН