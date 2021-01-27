“Шахтер” и “Динамо” получили первых соперников по Юношеской лиге УЕФА

Состоялась жеребьевка первого раунда Юношеской лиги УЕФА сезона-2020/2021, в котором Украину будут представлять донецкий “Шахтер” и киевское “Динамо”, передает со ссылкой на сайт УАФ.

Обе украинские команды пойдут Путем Лиги чемпионов. Этот розыгрыш турнира будет состоять исключительно из одноматчевых противостояний на вылет. Согласно результатам жеребьевки в 1/32 финала “Шахтер” дома сыграет с португальским “Порту”, а “Динамо” на своем поле примет испанскую “Барселону”. Матчи этой стадии состоятся 2-3 марта текущего года.

Путем Лиги чемпионов УЕФА пойдут команды 32-х клубов, которые принимали участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Путем чемпионов стран пойдут победители национальных юношеских чемпионатов 32-х лучших ассоциаций в рейтинге УЕФА, которые не попали на Путь Лиги чемпионов. На стадиях 1/32-й и 1/16 финала команды пойдут двумя разными путями, которые затем объединятся в 1/8 финала.

Как сообщалось, в текущем сезоне Юношеская лига УЕФА пройдет без группового раунда.

По материалам: УНН