Спорт

Полузащитник “Динамо” стал футболистом черниговской “Десны”

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Полузащитник "Динамо" стал футболистом черниговской "Десны"

21-летний полузащитник киевского “Динамо” Богдан Билошевский на правах аренды отправился в черниговскую “Десну”, информирует со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Срок действия аренды — до конца календарного 2021 года. “Динамо” оставляет за собой право досрочно вернуть игрока летом.

Билошевский является воспитанником академии киевского “Динамо”, в которую перешел из ДЮСШ “Нежин”. С начала текущего сезона опорный хавбек, который неоднократно выводил “бело-синих” на поле с капитанской повязкой, провел в молодежном чемпионате Украины 10 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

“Динамо” не смогло выйти победителем из противостояния со сборной Иордании.

По материалам: УНН

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