Михайлюк принял участие в победе “Детройта” в матче НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел очередной матч в НБА в составе “Детройт Пистонс”, передает со ссылкой на сайт “Пистонс”.

С первой четверти “поршни” захватили лидерство в противостоянии с “Филадельфией” и не проиграли ни одного 12-минутного отрезка. В результате 119:104.

В игре с “Филадельфией Сиксерс” уроженец Черкасс провел всего шесть минут на паркете. За это время Михайлюк набрал 2 очка (0-3 трехочковые, 2-2 штрафные).

Добавим также, “Пистонс” получили лишь 4-ю победу при 13 поражениях.

По материалам: УНН