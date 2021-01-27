Клуб Малиновского продал одного из лидеров в состав действующего триумфатора Лиги Европы

Действующий победитель Лиги Европы “Севилья” сообщила о переходе форварда “Аталанты” Алехандро Гомеса, сообщает со ссылкой на сайт “андалузцев”.

Соглашение между сторонами будет длиться три с половиной года. Сумма трансфера составила 5,5 млн. евро. Еще 3 млн. итальянский клуб может получить в качестве бонусов.

Алехандро Гомес был лидером и капитаном “Аталанты”. Однако в начале декабря прошлого года хавбек устроил драку с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

Заметим, что 32-летний Гомес защищал цвета харьковского “Металлиста” в 2013-2014 годах.

Малиновский помог “Аталанте” пробиться в четвертьфинал Кубка Италии.

По материалам: УНН