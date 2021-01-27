Спорт

Дубль и ассист: украинский футболист принес победу клубу в игре чемпионата Бельгии

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Дубль и ассист: украинский футболист принес победу клубу в игре чемпионата Бельгии

В рамках 22-го тура чемпионата Бельгии по футболу “Мехелен” полузащитника Марьяна Шведа на выезде сыграл против “Васланд-Беверена”, передает со ссылкой на сайт команды.

На 9 минуте Швед элегантно положил защитника на газон и отдал результативный пас на Уолша. На 26 минуте Швед уже отличился сам, перекинув мяч за шиворот голкиперу. Уже в компенсированное время к игре Швед направил мяч между ног вратарю и принес победу “Мехелен” — 3:2.

“Мехелен” поднялся на 10-ю строчку с 32 набранными баллами, получив 4 выигрыше в последних 5-ти баталиях.

Марьян Швед перешел в “Мехелен” из шотландского “Селтика” в августе прошлого года на правах аренды с правом выкупа.

По материалам: УНН

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