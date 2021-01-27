Чемпион Украины победил на старте Кубка Европы ФИБА

Баскетболисты “Днепра” нанесли поражение швейцарскому “Фрибургу” в первом матче в Кубке Европы ФИБА – 62:57, передает со ссылкой на сайт ФБУ.

Первая четверть прошла в равной борьбе, что и отразилось на табло – 14:14. В первой четверти была равная командная игра – 3 передачи против 3, но уже во второй показатели изменились – 8 к 4. Это вылилось в то, что “Фрибург” повел в счете – 28:26.

После перерыва подопечные Дениса Журавлева смогли вырваться вперед. Они реализовали 7 выстрелов из “краски” с 13 попыток, тогда как соперники 5 из 11. Постарались Максим Закурдаев, Вячеслав Бобров, Вячеслав Кравцов, Станислав Тимофеенко, Иссуфу Санон, Анатолий Шундель и Максим Корниенко. Благодаря их очкам “Днепр” повел 4.

В заключительной части украинцы смогли сохранить свое преимущество. Точные “выстрелы” Санона, Кравцова, Глебова, Шунделя, замечательная игра под щитами от Тимофеенко и Террелла позволили “Днепру” победить в первом матче Кубка Европы ФИБА – 62:57.

У днепрян 14 баллов набрал Санон, 11 в активе Тимофеенко, 8 добавил Кравцов, а шесть – Корниенко.

Четвертую команду, британский “Лондон Лайонс”, не допустили к соревнованиям из-за угрозы распространения коронавируса. Поэтому во втором и заключительном матче группового этапа “Днепр” сыграет против польского “Анвила”.

По материалам: УНН