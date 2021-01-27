Бывший звездный полузащитник “Шахтера” может вернуться в донецкую команду

Бывший игрок донецкого “Шахтера” Алекс Тейшейра, который последние пять лет выступал в китайском “Цзянсу Сунин”, рассматривает вариант возвращения в Украину, передает со ссылкой на сайт “Fichajes.net”.

Три европейских футбольных клубов хотят получить Тейшейра английский “Астон Вилла”, португальская “Бенфика” и его предыдущая команда донецкий “Шахтер”.

Английская команда предлагает ему контракт на два сезона и возможность продления еще на один год, если его выступление будет на ожидаемом уровне.

Украинская команда хочет снова иметь одну из своих самых многообещающих звезд. Однако каким окажется выбор Тейшейра, источник предсказывать не берется, но с высокой долей вероятности отмечает, что бразилец вернется в Европу, несмотря на крайне выгодные предложения от клубов из Азии.

Ранее интерес к Тейшейра приписывали киевскому “Динамо”.

По материалам: УНН