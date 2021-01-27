Спорт

АПЛ: Ярмоленко помог “Вест Хэму” победить и подняться в зону Лиги чемпионов

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АПЛ: Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить и подняться в зону Лиги чемпионов

В 20-м туре Английской Премьер-лиги “Вест Хэм” атакующего полузащитника национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко в лондонском дерби на чужом поле сошелся с “Кристал Пэлас”, передает со ссылкой на сайт УАФ.

Наш футболист вышел на поле на 83-й минуте, а его команда одержала победу со счетом 3:2. За “молотобойцев” дубль оформил чех Соучек и один мяч на счету Доусона.

Сейчас набрав 35 очков, “Молотобойцы” занимают четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, которая позволяет квалифицироваться в Лигу чемпионов. Однако у нескольких соперников еще есть матч в запасе.

Стоит отметить, что в других поединках тура “Лидс” обыграл “Ньюкасл” — 2:1, а “Арсенал” оказался сильнее “Саутгемптон” — 3:1.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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