Украинский теннисист одержал вторую победу на турнире во Франции

Илья Марченко

Дончанин Илья Марченко вышел в основную сетку теннисных соревнований на челленджере в Кемпере (Франция), информирует со ссылкой на ФТУ.

В финале квалификации Марченко в непростом противостоянии обыграл представителя Китайского Тайбэя Тунг Лин Ву – 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.

Во втором сете Марченко сразу повел – 3:1, однако следующие три гейма забрал Тунг Лин и уже сам вырвался в лидеры – 4:3. Наш соотечественник сохранил равновесие до тай-брейка, однако там уступил – 6:7 (5:7).

Отметим, что с этим соперником Марченко встречался в прошлом году во время матча Кубка Дэвиса Украина – Китайский Тайбэй. Тогда победу довольно неожиданно получил Ву – 6:4, 6:4.

Кроме того добавим, в первом круге основного турнира Марченко может встретиться с Артуром Риндеркнехом, Питером Гойовчиком, Артуром Казо или Себастьяном Кордой.

По материалам: УНН