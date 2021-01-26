Украинский прыгун в высоту победил на турнире в Стамбуле

Представитель украинской легкой атлетики Сергей Никифоров победил на соревнованиях в Стамбуле. Об этом сообщает “Главпост” ФЛАУ, передает .

В Стамбуле Никифоров начал соревнования с попытки на 7,84 м, а уже в третьей приземлился на отметке 8,01 м и еще на несколько шагов приблизился к нормативу на чемпионат Европы в помещении (он составляет 8,05 м.).

Кроме того, в Стамбуле выступала украинка Елена Радюк-Кючук. Она победила в беге на 200 метров (24,74 с) и финишировала второй на дистанции 400 метров (55,89 с).

“Сергей ищет турниры, на которых мог бы выступить, показать высокий результат и выполнить норматив на чемпионат Европы в помещении. При этом акцент он делает на арены, где жесткое покрытие. Одна из таких как раз в Стамбуле”, — рассказал главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тиртишник.

Добавим, что на первом турнире сезона — “Рождественских стартах” в Киеве — Никифоров выиграл с результатом 7,92 м.

По материалам: УНН