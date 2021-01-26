Украинский боец смешанных единоборств подписал контракт с “UFC”

Украинский боец ММА, чемпион “WWFC” Денис Бондарь пополнит ряды сильнейшей организации мира по смешанным единоборствам – Абсолютного бойцовского чемпионата “UFC”, передает со ссылкой на Instagram “WWFC”.

Первым соперником украинца станет американский боец Оде Осборн. Осборн получил восемь побед и потерпел три поражения. В последнем бою американец проиграл.

Зато в рамках MMA среди любителей 28-летний Бондарь получил 12 побед в 13 боях.

Как писал украинка с рекордом UFC победила в бою по смешанным единоборствам в Бразилии.

По материалам: УНН