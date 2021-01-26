Спорт

Украинская баскетболистка четвертый раз подряд оформила дабл-дабл в чемпионате Швейцарии

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Украинская баскетболистка четвертый раз подряд оформила дабл-дабл в чемпионате Швейцарии

БК “Винтертур” украинки Ольги Яцковець победил на выезде “Гелиос” в перенесенном матче 11 тура чемпионата Швейцарии – 84:73. Об этом сообщает “Главпост” ФБУ, передает .

Баскетболистка сборной Украины по 39:46 набрала 28 очков, 14 подборов, 1 передачу, 1 перехват, 2 блокшота.

Это уже четвертый подряд матч с дабл-дабл Яцковец в чемпионате Швейцарии.

Стоит отметить, что “Винтертур” занимает вторую строчку турнирной таблицы — 11 побед в 13-ти поединках.

Добавим, Яцковець вторая в чемпионате по подборам — 9,8 за матч. Первая по блокшотом — 1,1.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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