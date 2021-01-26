Трое украинцев вошли в число самых дорогих футболистов чемпионата Венгрии

Авторитетный ресурс “Transfermarkt” обновил стоимость футболистов чемпионата Венгрии, передает со ссылкой на сайт “Transfermarkt”.

Самым дорогим украинским игроком в чемпионате Венгрии стал Игорь Харатин. “Transfermarkt” дал оценку полузащитника сборной Украины в 2,5 млн. евро. Это позволило ему занять второе место в рейтинге самых дорогих игроков чемпионата Венгрии, уступив только своему партнеру по “Ференцварошу” Токмака Нгуена (2,8).

На втором месте среди украинских еще один игрок “Ференцвароша” Александр Зубков. Его оценили в 2 млн. евро. Столько же он стоил и во время предварительной оценки. Это позволило ему занять седьмое место.

Тройку действующих среди украинцев замкнул Иван Петряк с ФК “Фехервар” — 1,8 млн, и восьмой в общей генерации.

В нынешнем первенстве Венгрии по футболу Харатин забил 3 гола в 16 матчах.

По материалам: УНН