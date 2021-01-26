Теннисист Марченко продолжил победную серию на турнире во Франции

Теннисист Илья Марченко преодолел барьер первого круга основной сетки на представительном челленджере, проходящем во французском Кемпере, передает со ссылкой на ФТУ.

Дончанин в двух сетах обыграл местного теннисиста Артура Кязу – 6:4, 7:5. Эта победа стала третьей, ведь раньше Марченко обыграл двух оппонентов в квалификации.

Встреча продолжалась почти полтора часа. Марченко за игру оформил три брейка, а Казо – только один.

Примечательно, что следующим соперником украинца станет француз Грегуар Баррере (АТР 111), посеянный на турнире под третьим номером.

Лидер мужского тенниса Украины победил на старте “Australian Open”.

По материалам: УНН