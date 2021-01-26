Спорт

Теннисист Марченко продолжил победную серию на турнире во Франции

Photo of Admin Admin Send an email 9 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Теннисист Марченко продолжил победную серию на турнире во Франции

Теннисист Илья Марченко преодолел барьер первого круга основной сетки на представительном челленджере, проходящем во французском Кемпере, передает со ссылкой на ФТУ.

Дончанин в двух сетах обыграл местного теннисиста Артура Кязу – 6:4, 7:5. Эта победа стала третьей, ведь раньше Марченко обыграл двух оппонентов в квалификации.

Встреча продолжалась почти полтора часа. Марченко за игру оформил три брейка, а Казо – только один.

Примечательно, что следующим соперником украинца станет француз Грегуар Баррере (АТР 111), посеянный на турнире под третьим номером.

Лидер мужского тенниса Украины победил на старте “Australian Open”.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 9 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

ОМОН в России умышленно калечил протестующих: опубликовано видео

45 минут ago

Грузия изменила правила въезда в страну

1 час ago

10% средств от малой приватизации должны быть направлены в местные бюджеты — Фонд госимущества

1 час ago

В Киеве зарегистрировали очередной температурный рекорд

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button