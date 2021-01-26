Спорт

Стопроцентная реализация: центровой сборной Украины провел результативную игру за “Барселону”

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Стопроцентная реализация: центровой сборной Украины провел результативную игру за "Барселону"

Центровой сборной Украины Артем Пустовой сыграл в матче регулярного чемпионата Испании, в котором его “Барселона” на выезде сошлась против “Гипускоа”, передает со ссылкой на ФБУ.

Каталонцы уверенно победили со счетом 110:68, получив 16 победу в 19 матчах регулярного чемпионата Лиги АСВ.

Выйдя в стартовой пятерке, украинец получил 24 минуты игрового времени, за которые успел набрать 10 очков (5/5 двухочковых), сделал 6 подборов (1 в нападении), 3 перехвата и 3 блок-шота за 1 потери и 4 фолов. Рейтинг эффективности украинца составил +19, что является вторым лучшим показателем в составе “Барселоны”.

Пустовой помог “Барселоне” обыграть российский клуб в Евролиге.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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