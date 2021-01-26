Соперника действующего чемпиона Украины не допустили к Кубку Европы ФИБА

Соперника БК “Днепр” на групповом этапе Кубка Европы ФИБА британский “Лондон Лайонс” не допустили к участию в турнире. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Накануне вылета в польский Влоцлавек, где будут играть матчи команды группы Е, в составе британцев обнаружили несколько случаев заражения коронавирусом. Все остальные игроки и работники клуба находились в тесном контакте с больными, поэтому потенциально представляют опасность распространения вируса. Поэтому ФИБА не допустила британцев к участию в Кубке Европы ФИБА.

Также к участию в Кубке Европы ФИБА не допущен “Борисфен” – белорусский клуб не успел провести все предусмотренные регламентом противовирусные мероприятия накануне вылета к месту проведения матчей.

Добавим, что оппонентами “Днепра” по группе Е остались швейцарский “Фрибург” и польский “Анвил”. Первый матч днепряне проведут уже завтра.

По материалам: УНН