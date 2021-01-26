Определился предпоследний обладатель путевки в 1/8 финала Кубка Англии по футболу

В очередном матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу лондонский “Тоттенхэм” праздновал разгромный выигрыш над ФК “Уиком Уондерерс”, передает со ссылкой на сайт “шпор”.

В заключительной пятиминутке “Тоттенхэм” разродился на три забитых мяча и оказался в роли команды-победительницы — 4:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Гарет Бэйл, Гарри Винкс и Танги Ндомбеле, оформивший дубль на свой личный счет.

Стоит отметить, что в 1/8 финала Кубка Англии “шпоры” встретятся с “Эвертоном”.

Заключительный участник 1/8 финала определится в баталии “Борнмут” — “Кроули Таун”.

По материалам: УНН