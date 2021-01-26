Олимпиада-2020: штат Флорида заявил о готовности принять Игры в случае отказа Токио

Глава финансового управления штата Флорида в США Джимми Патронис направил письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, в котором заявил, что Флорида готова принять у себя XXXII Летние Олимпийские игры в случае, если Токио откажется от их проведения. Текст письма опубликован на сайте Патрониса, пишет .

“Я пишу, чтобы призвать вас рассмотреть возможность перенести Олимпиаду-2021 из Японии в Соединенные Штаты Америки, а если точнее — во Флориду”, — написал он.

В письме Патронис, в частности, отметил, что даже во время пандемии коронавируса во Флориде продолжали проводить спортивные соревнования.

При этом, как отмечает AFP, штат Флорида плохо борется с пандемией коронавируса. За все время в штате от COVID-19 умерли 25 тысяч человек, а по всей стране число умерших достигло 420 тысяч человек.

Ранее в январе британская газета The Times сообщила со ссылкой на источник, что правительство Японии посчитало, что из-за пандемии не сможет провести Олимпиаду в 2021 году. Официально японские власти заявили, что страна продолжает готовиться к Играм, а решение отменить Олимпиаду не принято.

По материалам: УНН