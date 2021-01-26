Центровой Лень провел результативный дебют за БК “Сан-Антонио”

Центровой сборной Украины Алексей Лень провел дебютную встречу в составе клуба НБА “Вашингтон Уизардс” в поединке с “Сан-Антонио”, передает корреспондент.

Украинец вышел в середине стартовой четверти и первым же броском из-под кольца отличился двумя набранными баллами. Во второй четверти он реализовал трехочковый бросок и несколько раз помешал в защите сопернику набрать очки.

Во второй половине Лень также был активным на двух половинах площадки. Его общий задел составил 11 очков (4/6 с игры, 1/2 трехочковых, 2/4 штрафных) при 5 подборах, передачи и перехвате при 2-х потерях. Причем 11 очков украинца — третий лучший показатель в команде, которая уступила 101:121.

Лень перешел в “Вашингтона” после выступлений за “Торонто Рэпторс”.

По материалам: УНН