Украинские футбольные клубы одержали три победы в рамках зимних сборов

Украинские футбольные клубы очередной спарринг продолжили процесс подготовки к восстановлению Украинской Премьер-лиги, передает со ссылкой на сайты команд.

Команда Руслана Костишина “Колос” дважды отличилась после перерыва баталии с ФК “Вождовац” из Сербии и праздновала выигрыш 2:0. Дубль сделал Сорокин.

“Александрия” с результатом 4:1 не оставила никаких шансов ФК “Македония Гьорче Петров”.

Победу для украинского клуба принесли голы Максима Третьякова, Андрея Новикова, Дмитрия Гречишкина и Артема Ситало.

Также отметим победу “Руха”, который обыграл казахстанский “Кизилжар” — 3:1.

На зимнюю паузу “Колос” ушел с 18 набранными очками — 6-й, “Александрия” с 16-ю — восьмая ступень.

По материалам: УНН