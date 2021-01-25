Теннисист Марченко победил на старте соревнований во Франции

Уроженец Донецке Илья Марченко стартовал на Челленджер с призовым фондом 88,5 тыс. евро, на кортах во французском Кемпере, передает со ссылкой на ФТУ.

Наш земляк, посеянный под первым номером в квалификации Челленджер, стартовал с победы. Он в двух сетах обыграл Сена Кунена из Франции — 6:4, 6:2.

Для победы в первом круге квалификации Марченко понадобился 1 час и 13 минут. Марченко реализовал 3 из 7 брейкпоинтов и сыграл один брейкпоинт на своей подаче. Соперником украинского в финале квалификации станет В Тунг-Лин из Китайского Тайбэя (ATP 250).

Марченко не сумевший преодолеть первый раунд отбора на Открытом чемпионате Австралии-2021.

По материалам: УНН