Стопроцентная реализация: центровой сборной Украины стал одним из лучших в матче за “Барселону”

Артем Пустовой (слева)

Центровой сборной Украины Артем Пустовой сыграл в матче регулярного чемпионата Испании, в котором его “Барселона” на выезде сошлась против “Гипускоа”, передает со ссылкой на ФБУ.

Каталонцы уверенно победили соперников со счетом 110:68, получив 16 победу в 19 матчах регулярного чемпионата “Лиги АСВ”.

Выйдя в стартовой пятерке, украинец получил 24 минуты игрового времени, за которые успел набрать 10 очков (5/5 двухочковых), сделал 6 подборов (1 в нападении), 3 перехвата и 3 блок-шота при 1 потере и 4 фолах. Рейтинг эффективности украинца составил +19, что является вторым лучшим показателем в составе “Барселоны”.

Ранее Пустовой помог “Барселоне” обыграть российский клуб в Евролиге.

По материалам: УНН