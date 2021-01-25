Соперник “Динамо” по Лиге Европы обыграл главного конкурента в чемпионате Бельгии

Соперник киевского “Динамо” по 1/16 финала Лиги Европы, бельгийский “Брюгге”, провел поединок 21-го тура национального первенства, сообщает со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Встреча лидеров бельгийской лиги началась с уже ожидаемого гола Баса Доста: голландский форвард воспользовался фланговой подачей Ноа Ланга и поразил пустые ворота “Генка” с близкого расстояния. Зимний новичок “Брюгге” Дост забивает во всех четырех своих матчах подряд после перехода к чемпионату Бельгии, и таким образом повторил достижение Эйдура Гудйонсена 2012 года (который так же забил 4 мяча за “Серкль Брюгге”).

Впрочем, “Генк” не собирался легко отдавать важные очки и быстро восстановил паритет усилиями Ито Дзуньи, который эффектно забил пяткой, а вскоре и вышел вперед благодаря голу Бастиана Тома. На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу гостей.

“Брюгге” понадобилось 20 минут второго тайма, чтобы сравнять счет. Вормер отличился голевым ударом в нижний угол ворот после паса от Клинтона Мать. А решающий и победный мяч записал на свой счет Брандон Мешел, ассистентом которого вновь выступил Ноа Ланг — 3:2.

Примечательно, что большинство замен Филипп Клеман сохранил на концовку встречи, когда “Брюгге” было важно удержать преимущество. Однако украинский защитник Эдуард Соболь на поле так и не появился.

Примечательно, что подопечные Филиппа Клемана набрали 51 очко после 23-х проведенных матчей, увеличив отрыв от “Генка”, который идет вторым, к 12-ти зачетных пунктов.

Соперник “Динамо” по Лиге Европы продал лучшего бомбардира клуба.

По материалам: УНН