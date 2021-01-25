СК “Днепр-1” обыграл сербскую команду на тренировочном сборе в Турции

Вторым соперником СК “Днепр-1” на первом турецком сборе стала сербская команда – “Чукарички”, которая в национальном чемпионате занимает четвертое место, сообщает со ссылкой на сайт “Днепра-1”.

Первое взятие ворот состоялось на 23 минуте. Пихальонок с угла поля покатил мяч на 11-метровую отметку Довбику, и Артем точно пробил низом — 1:0.

Перед самым перерывом удвоили счет: Дубинчак прострелил на Довбика, и защитник белградцев в борьбе с форвардом сыграл рукой. Сам Артем четко и исполнил приговор, забив уже свой третий гол во втором матче на сборе. В итоге днепряне довели дело до первой победы в новом году — 2:0.

В первом контрольном поединке января “Днепр-1” сыграл вничью с ФК “Спартак” с Суботицы.

По материалам: УНН