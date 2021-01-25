Полузащитник Шахов оформил гол в чемпионате Греции

В 18-м туре греческой Суперлиги “АЭК” полузащитника сборной Украины Евгения Шахова на чужом поле сошелся в бескомпромиссном противостоянии с “ПАОКом”. Об этом информирует УАФ, передает .

Украинский футболист вышел в стартовом составе и уже на 18-й минуте отличился своим вторым мячом в клубном сезоне.

Впрочем, этот точный удар не помог команде Шахова, сыгравшему до 87-й минуты, одержать победу — 2:2. Также за “АЭК” забивал Галанопулос, а у хозяев Креспо и Виеринья.

Партнер Шахова по команде, украинский защитник Дмитрий Чигринский находился в запасе.

Добавим также, пока, набрав 37 очков, “АЭК” занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции.

Шахов в период с 2016 по 2019 годы защищал цвета “ПАОК” с которым выиграл чемпионат Греции.

По материалам: УНН