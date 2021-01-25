НБА: Михайлюк провел результативную игру против лидера Восточной конференции

Украинский защитник “Детройт Пистонс” Святослав Михайлюк провел результативный матч против “Филадельфии”, передает корреспондент.

Михайлюк, который предыдущие матчи почти не получал игрового времени от наставника Дуэйна Кейси, на этот раз сыграл 18 минут. Выйдя в конце первой четверти, наш земляк провел удачный промежуток, реализовал несколько бросков с игры, отдал результативные передачи, а также совершил перехват.

Во второй половине уроженец Черкасс выдал серию точных трехочковых и реализовывал штрафные броски, однако его коллектив уступил лидеру Восточной конференции — 110:114.

Общий доработок Михайлюк — 15 очков (3 из 4 трехочковых, 1 из 2 двухочковых и 4 из 6 штрафных) при 4 подборах, 3-х ассист и 2-х потерях.

Отметим, что больше Михайлюка у хозяев набрал только Уэйн Эллингтон, который, выйдя в старте на позиции украинца, набрал 17 очков за 28 минут.

Добавим, для “Детройта” это поражение стало тринадцатым при 3-х выигрышах в сезоне.

По материалам: УНН