Спорт

“Манчестер Юнайтед” обыграл “Ливерпуль” на пути в 1/8 финала Кубка Англии

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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" на пути в 1/8 финала Кубка Англии

“Манчестер Юнайтед” дома одержал трудную победу над “Ливерпулем” в центральном противостоянии в рамках 1/16 финала Кубка Англии, сообщает со ссылкой на сайт “красных дьяволов”.

Открыл счет Салах на 18-й минуте, но на его взятия ответили Решфорд, Гринвуд и Бруно Фернандес. Салах еще раз огорчил голкипера хозяев, но этого “мерсисайдцам” не хватило – 3:2. Следующим оппонентом команды в Кубке Англии станет “Вест Хэм”.

Стоит отметить, что “Манчестер Юнайтед” занимает первое место в Английской Премьер-лиге, имея 40 очков после 19-ти сыгранных матчей.

“Челси” – “Лутон” – 3:1 “Брентфорд” – “Лестер” 1:3 “Фулхэм” – “Бернли” 0:3.

По материалам: УНН

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