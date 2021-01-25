Коронавирусные ограничения: УЕФА отменила матч Украины в отборе на Евро-2022 по футзалу

Ассоциация футзала Украины получила письмо от УЕФА, в котором сообщается о том, что поединок группового этапа Евро-2022 между национальными мужскими сборными Украины и Дании, который должен был состояться 27 января в Запорожье, отменен. Об этом сообщает “Главпост” Ассоциация футзала Украины, передает

Причиной такого решения УЕФА стало увеличение перечня ограничений, вызванных пандемией коронавируса в Дании. Поэтому власти страны не предоставили разрешения на выезд своей национальной сборной в Украину.

Со своей стороны, украинская сторона в течение последних 24 часов принимала все возможные меры, чтобы вести борьбу за очки в спортивной плоскости и провести матч со сборной Дании. Кроме того, проводились неоднократные консультации с УЕФА и Датским футбольным союзом.

Дисциплинарные органы УЕФА рассмотрят дело в отношении Датского футбольного союза и вынесут соответствующее решение в установленном порядке.

Добавим, что как и было запланировано ранее, национальная сборная Украины начнет учебно-тренировочный сбор 24 января в Запорожье и будет планово готовиться к поединку группового этапа Евро-2022 против сборной Албании, который 31 января состоится в Тиране. Также в группе отбора с “желто-голубыми” будет выступать сборная Хорватии.

По материалам: УНН