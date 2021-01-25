“Челси” официально уволил Лэмпарда с поста главного тренера

Френк Лэмпард

Лондонский “Челси” уволил легенду клуба Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера команды. Об этом сообщает “Главпост” официальный сайт футбольного клуба, информирует

После ряда провальных результатов в АПЛ руководство “Челси” приняло решение расстаться с тренером “синих” Фрэнком Лэмпардом, который возглавлял клуб с лета 2019 года.

“Футбольный клуб “Челси” сегодня прощается с главным тренером Фрэнком Лэмпардом. Это было очень сложное решение… Мы благодарны Фрэнку за то, чего он достиг в свое время в должности главного тренера клуба. Однако последние результаты и выступления не оправдали ожиданий клуба, оставив клуб без всякого четкого направления к развитию”, – говорится в заявлении.

Отмечается, что такое решение прокомментировал владелец клуба – Роман Абрамович.

“Это было очень сложное решение для клуба, не в последнюю очередь потому, что я имею замечательные личные отношения с Фрэнком и очень уважаю его… Однако при нынешних обстоятельствах мы считаем, что лучше сейчас – сменить тренера”, – заявил Абрамович.

Указывается, что клуб больше не будет комментировать ситуацию с увольнением Лэмпарда, пока не будет назначен новый главный тренер.

За время пребывания на тренерском мостике “синих” в команду были куплены дорогостоящие футболисты (Кай Хаверц, Тимо Вернер, Хаким Зиеш и другие), однако Лэмпард так и не выиграл с клубом ни одного трофея.

За карьеру в качестве игрока за “Челси” Лэмпард стал настоящей легендой клуба и многолетним капитаном, проведя 648 матчей и забив 211 голов и выиграв 13 трофеев.

По данным The Telegraph, новым тренером “Челси” будет назначен немецкий экс-тренер “ПСЖ” и дортмундской “Боруссии” Томас Тухель.

Ранее стало известно, что тренер сборной Украины и экс-игрок “Челси” Андрей Шевченко может возглавить команду после Лэмпарда.

По материалам: УНН