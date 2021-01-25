Бразильский хавбек пополнил состав аутсайдера УПЛ

СК “Днепр-1” сообщил о подписании контракта с бразильским хавбеком Вагнером Гонсалвешем, сообщает со ссылкой на сайт команды.

Сказано, что в расположение “Днепра-1”, который находится на сборе в Турции, прибыл бразильский хавбек Вагнер. Он уже приступил к тренировкам с командой.

Воспитанник французского ФК “Бастия” с начала 2020 года сыграл 16 матчей за “Динамо” из Батуми, где сумел отдать 5 ассистов при 1 результативной передачи.

Среди предыдущих клубов игрока значатся: “Сабуртало” Грузия (69 матчей, 18 голов), “Серкль Брюгге” Бельгия (1 матч), “Динамо” Батуми, Грузия (14 матчей, 1 гол).

Примечательно, что в 2018 году он становился чемпионом Грузии, а в 2019-м — обладателем Кубка Грузии.

Капитан “Днепра-1” покинул клуб.

По материалам: УНН