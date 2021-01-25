БК “Запорожье” завоевал третью подряд победу в Суперлиге

БК “Запорожье” во втором домашнем матче недели принимал “Харьковских Соколов”, информирует со ссылкой на сайт ФБУ.

Подопечные Валерия Плеханова оформили спурт 16:2 и отправили соперника в нокдаун перед большим перерывом. Во второй половине матча хозяевам удалось удержать преимущество — 81:75.

В очередной раз в этом сезоне самым результативным игроком в составе “Запорожье” стал Майкл Кэффи, в активе которого 20 очков, 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата (РЕ 15).

Заметим, запорожцы вырвались на вторую строчку таблицы Суперлиги: 10 побед при 8-ми поражениях.

Также добавим, розыгрыш Суперлиги продолжится двумя матчами 28-го января.

По материалам: УНН