Украинская баскетбольная Суперлига продолжится в специальных “баблах”

Федерация баскетбола Украины решила продолжить проведение Суперлиги, а именно третий круг – в формате “баблов”. Об этом сообщает “Главпост” Федерация баскетбола Украины, передает

Такое предложение на последнее заседание вынес исполком ФБУ. В то же время ее поддержало большинство клубов Суперлиги. В условиях пандемии и большого количества перенесенных матчей Суперлиги в начале сезона формат “баблов” даст возможность завершить чемпионат в ранее запланированный срок и не сокращать количество матчей.

В 1-м, 3-м и 4-м “бабле” хозяевами параллельно будут два клуба. В одном из них будет выступать пять клубов, в другом – шесть. Хозяином второго “бабла” будут сразу четыре клуба.

Первый “бабл” примет Киев и Каменское. В Киеве в течение трех дней местные “Киев-Баскет” и “Строитель” принимать в ПС “Венето” “Тернополь”, “Днепр”, “Черкасские Обезьяны” и “Харьковские Соколы”, а в Каменском игры между собой в течение четырех дней проведут “Прометей”, “Запорожье”, “Химик”, “Одесса” и “Николаев”.

Добавим, что согласно регламенту Суперлиги клубы должны сыграть четыре круга соревнований. Несмотря на расширение Суперлиги до 11-ти клубов, регулярный чемпионат состоит из рекордных 220 матчей. Уже 7 февраля клубы завершают второй круг чемпионата.

По материалам: УНН