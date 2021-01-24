В Бразилии разбился самолет с футболистами

В штате Токантис в Бразилии в воскресенье, 24 января, потерпел крушение самолет, на борту которого находились четверо футболистов, а также президент футбольного клуба “Пальмас”. Об этом сообщает “Главпост” Globo, передает

Авария самолета произошла в районе частной взлетно-посадочной полосы утром в это воскресенье.

Самолет разбился через несколько минут после взлета в районе Лузимангес города Порту-Насьональ.

клубе сообщили, что на борту находились игроки Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркус Молинари. Помимо четырех спортсменов, на борту самолета находились президент ФК Лукас Мейра и пилот Вагнер Мачадо.

Так, жертвами с ФК стали:

Рануле: вратарь, 27 лет

Лукас Пракседес: левый защитник, 23 года

Гильерме Ноэ: защитник, 28 лет

Маркус Молинари: полузащитник, 23 года

Лукас Мейра: президент “Пальмаса”, 32-летний бизнесмен

За последние годы это уже не первая авиакатастрофа в Бразилии. В 2016 году там разбился самолет с футболистами “Шапекоэнсе”.

По материалам: УНН