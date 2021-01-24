UFC: Макгрегор проиграл, но обещал вернуться

Конор Макгрегор

На “Бойцовском острове” в Абу-Даби завершился турнир UFC 257. Главным событие вечера стал матч-реванш между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Во втором раунде поединка победу, благодаря нокауту, праздновал представитель США, но ирландец пообещал, что “вернется” и еще выйдет в “восьмиугольник” в текущем году, информирует

“Сказалось то, что я долгое время был вне боев, больше года. Также лоукики Дастина повлияли. Он был хорош сегодня. Но я вернусь. Это все, что я могу сказать сейчас. Конечно, я должен оставаться активным и еще побьюся в 2021 году”, – заявил Макгрегор в послематчевом комментарии.

Сегодня, 24 января, на “Бойцовском острове” завершился UFC 257, в главном событии которого состоялся реванш между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Поединок закончился во втором раунде: американец прижал Конора к сетке и добил его, выиграв нокаутом.

Другие результаты вечера:

Майкл Чендлер (22-5) нокаутировал в первом раунде Дэна Хукера (20-10).

Джоанн Колдервуд (15-5) победила Джессику Ай (15-9) единогласным решением судей.

Махмуд Мурадов (25-6) нокаутировал в третьем раунде Эндрю Санчеса (12-6).

Марина Родригес (22-1-2) победила Аманду Рибас (10-2) нокаутом во втором раунде.

Ник Ленц (30-12-2) проиграл Мовсар Евлоеву (14-0) раздельным решением судей.

Бойцы уже встречались между собой в далеком 2014 году. В первом поединке победу нокаутом в первом раунде получил ирландец.

Напомним, что летом 2020-го знаменитый ирландец объявил о завершении спортивной карьеры, но вернулся.

По материалам: УНН