Расследование смерти Марадоны: врач футболиста подделал его подпись в важных документах

Леопольдо Луке и Диего Марадона

Врач легендарного футболиста Диего Марадоны Леопольда Луке подделал подпись футболиста в важных медицинских документах. Согласно расследованию обстоятельств смерти футболиста, которое опубликовало издание Marca, документы нашли при обыске офиса и дома Луке, пишет

Аргентинский суд установил, что Луке пошел на такую фальсификацию ради доступа к медицинским карточек пациента. В заключении эксперта говорится, что в доме нашли три скрепленные листы из истории болезни пациента.

“Это было что-то очень очевидное и очень неуклюжее”, – говорится в сообщении.

Свою вину врач Луке отрицает и указывает, что подозрения беспочвенны.

“Меня начали подозревать лишь потому, что знали, что я единственный человек, который мог с ним общаться. Я был единственным, кто мог заходить к нему в комнату. Из-за меня Диего держал связь с другими людьми. Из-за этого меня игнорировали на собрании, они ревновали меня к Диего “, – заявил в свое оправдание Луке.

Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020, в своем доме в Буэнос-Айресе. Причиной смерти легендарного футболиста стала сердечная недостаточность, которая привела к острого отека легких. Прокуратура бразильского города Сан-Исидро проводит расследование обстоятельств, которые могли повлечь за собой смерть Марадоны.

По материалам: УНН