Официально: “Вашингтон” объявил о подписании украинского баскетболиста Леня

Алексей Лень

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации “Вашингтон Уизардс” объявил о подписании контракта с украинским центровым Алексеем Ленем, информирует со ссылкой на Twitter “Вашингтона”.

“Официально: Мы подписали центрового Алекса Леня и Джордана Белла”, – сообщил клуб в Twitter.

Вероятно, соглашение подписано до конца сезона. Украинец сможет сыграть в одном составе со звездами НБА – Расселом Уэстбруком и Брэдли Биллом. Руководить действиями нашего соотечественника будет наставник Скотт Брукс.

Игрок начинал сезон в “Торонто”, но потом его отчислили из состава.

Ранее в НБА Лень выступал за “Финикс”, “Атланту” и “Сакраменто”. Всего провел в НБА 474 матчей, набирая в среднем 7,9 очка и делая 6,2 подбора.

“Вашингтон”, как и бывшая команда Леня “Торонто”, является аутсайдером Восточной конференции, но задачи у команды максимальные, учитывая звездный статус лидеров.

Welcome back to the DMV, @alexlen ! pic.twitter.com/c79I4g58uc

– Washington Wizards (@WashWizards) January 23, 2021

Alex Len returns to the DMV! #DCAboveAll | @alexlen pic.twitter.com/BFSOlbYVbS

– Washington Wizards (@WashWizards) January 23, 2021

По материалам: УНН