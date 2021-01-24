Официально: “Вашингтон” объявил о подписании украинского баскетболиста Леня
Алексей Лень
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации “Вашингтон Уизардс” объявил о подписании контракта с украинским центровым Алексеем Ленем, информирует со ссылкой на Twitter “Вашингтона”.
“Официально: Мы подписали центрового Алекса Леня и Джордана Белла”, – сообщил клуб в Twitter.
Вероятно, соглашение подписано до конца сезона. Украинец сможет сыграть в одном составе со звездами НБА – Расселом Уэстбруком и Брэдли Биллом. Руководить действиями нашего соотечественника будет наставник Скотт Брукс.
Игрок начинал сезон в “Торонто”, но потом его отчислили из состава.
Ранее в НБА Лень выступал за “Финикс”, “Атланту” и “Сакраменто”. Всего провел в НБА 474 матчей, набирая в среднем 7,9 очка и делая 6,2 подбора.
“Вашингтон”, как и бывшая команда Леня “Торонто”, является аутсайдером Восточной конференции, но задачи у команды максимальные, учитывая звездный статус лидеров.
Welcome back to the DMV, @alexlen ! pic.twitter.com/c79I4g58uc
– Washington Wizards (@WashWizards) January 23, 2021
Alex Len returns to the DMV! #DCAboveAll | @alexlen pic.twitter.com/BFSOlbYVbS
– Washington Wizards (@WashWizards) January 23, 2021
По материалам: УНН