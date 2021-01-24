Очередной спарринг “Динамо” не смогло победить сборную Иордании

Киевское “Динамо” провело заключительный спарринг на первом зимнем сборе в Объединенных Арабских Эмиратах. Соперником “бело-синих” стала сборная Иордании, которая готовится к решающим поединкам квалификации на ЧМ-2022, передает со ссылкой на пресс-центр “бело-синих”.

Киевляне начали матч активно и уже на стартовых минутах создали несколько возможностей у ворот Аль-Фахури, однако ни прострел Миколенко, ни розыгрыш углового раннего успеха не принесли.

Не отсиживались на своей половине поля и игроки сборной Иордании, время от времени беспокоя наших защитников и Георгия Бущана. После трети первого тайма атакующие выпады иорданцев становились все более уверенными, что вылилось в голевой момент у ворот “Динамо” – форвард Хамза Аль-Дардур обошел защитников и пробил мимо Бущана, однако в последний момент Миколенко успел вынести мяч с линии ворот.

В первой половине встречи наши соперники имели еще как минимум два удара в створ ворот “Динамо”, однако в первом случае выстрел Эрсана парировал Бущан, а во втором попытку Ратеба заблокировал Кендзера.

Во второй части матча “динамовцы” были значительно больше нацеленными на ворота соперников, при этом столкнулись и с проблемами сзади – иорданцы не позволили Бойко грустить, Денис несколько раз спасал ворота “Динамо” после выпадов соперников. Однако ни одна из команд так и не смогла отличиться забитым мячом во встрече – 0:0.

Ранее “Динамо” провело два спарринга, которые закончились поражением и победой.

По материалам: УНН