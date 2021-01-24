Спорт

Малиновский принял участие в разгромной победе “Аталанты” над “Миланом”

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Малиновский принял участие в разгромной победе "Аталанты" над "Миланом"

В 19-м туре итальянской Серии А “Аталанта”, полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, на выезде провела поединок с лидером первенства “Миланом”, передает со ссылкой на сайт бергамцив.

“Аталанта” нанесла вдвое большее количество ударов по воротам и добилась своего – 3:0. Счет был открыт в первом тайме центрбэком Ромером, а после перерыва Иличич отличился ударом с пенальти, а также нападающий из Колумбии Сапата.

Украинский футболист появился на поле лишь на 90+ 1-й минуте встречи, которая закончилась победой его команды со счетом 3:0.

С 36 очками бергамци занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. “Милан” остался лидером Серии А – 43 пункта.

Добавим, что в других поединках “Интер” потерял очки против “Удинезе” (0:0), а “Рома” дома осилила ФК “Специя” – 4:3.

По материалам: УНН

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