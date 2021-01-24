Гол в верхний угол ворот: украинский полузащитник отличился в чемпионате Бельгии

ФК “Кортрейк” полузащитника сборной Украины Евгения Макаренко на своем поле принимал “Серкль-Брюгге” во встрече 21-го тура Лиги Жюпиле (чемпионат Бельгии), сообщает со ссылкой на сайты команд.

Макаренко вышел в стартовом составе и оформил гол-красавец на 45 минуте баталии. Наш земляк из-за пределов штрафной пробил в ближний верхний угол ворот (девятку) – голкипер Дидильон был бессилен.

Однако мяч Макаренко не спас “Кортрейк” от фиаско. “Кортрейк” на момент гола нашего полузащитника уступал 0:2 и уступил с итоговым результатом – 1:2.

Сейчас с 29-ю очками “Кортрейк” занимает тринадцатое место в турнирной таблице бельгийского первенства.

Добавим, для Макаренко этот забитый мяч стал третьим в сезоне в 20-ти проведенных поединках.

По материалам: УНН