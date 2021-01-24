Спорт
Гол Ярмоленко помог “Вест Хэму” одержать разгромный выигрыш в матче Кубка Англии
Андрей Ярмоленко
В поединке 1/16 финала Кубка Англии по футболу “Вест Хэм” Андрея Ярмоленко встречался в гостях с ФК “Донкастер”, сообщает корреспондент
На 32-й минуте противостояния Ярмоленко получил передачу на ходу от Бенрахма и перебросил игровой снаряд за шиворот голкиперу “Донкастера”, сделав счет 2:0.
Также в воротах противника отличились Форналс, Афолайян и автоголом Батлер – 4:0.
Украинец сыграл полный поединок, а его статистика в сезоне составляет 17 поединков при 3 голах и 4 ассистах.
Примечательно, что ФК “Донкастер Роверс” выступает в третьем дивизионе Англии по футболу.
В следующем раунде “молотобойцы” будут противостоять победителю пары “Манчестер Юнайтед” – “Ливерпуль”.
По материалам: УНН