Спорт

Гол Ярмоленко помог “Вест Хэму” одержать разгромный выигрыш в матче Кубка Англии

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Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" одержать разгромный выигрыш в матче Кубка Англии

Андрей Ярмоленко

В поединке 1/16 финала Кубка Англии по футболу “Вест Хэм” Андрея Ярмоленко встречался в гостях с ФК “Донкастер”, сообщает корреспондент

На 32-й минуте противостояния Ярмоленко получил передачу на ходу от Бенрахма и перебросил игровой снаряд за шиворот голкиперу “Донкастера”, сделав счет 2:0.

Также в воротах противника отличились Форналс, Афолайян и автоголом Батлер – 4:0.

Украинец сыграл полный поединок, а его статистика в сезоне составляет 17 поединков при 3 голах и 4 ассистах.

Примечательно, что ФК “Донкастер Роверс” выступает в третьем дивизионе Англии по футболу.

В следующем раунде “молотобойцы” будут противостоять победителю пары “Манчестер Юнайтед” – “Ливерпуль”.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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