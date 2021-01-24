Бывший капитан молодежной сборной Украины по футболу стал игроком клуба из РФ: будет играть во втором дивизионе

Футбольный российский клуб “Чайка” объявил о подписании соглашения с 26-летним защитником из Украины Александром Мигуновым, передает со ссылкой на сайт клуба.

Соглашение между сторонами будет действовать полтора года. Новая команда защитника занимает 13 место в таблице второго по силе чемпионата России по футболу, и уступает лидеру соревнований 25 баллами.

Мигунов родился в Донецке. В 2006 году был приглашен в Академию днепропетровского “Днепра”. В 2015 году подписал контракт с донецким “Шахтером”, но весь срок его действия провел в аренде: сначала в “Мариуполе”, затем в “Олимпик”. Сезон 2020 Мигунов провел в брестском ФК “Движение”: в 29 матчах отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

В составе молодежной сборной Украины Мигунов провел 11 матчей, один – с капитанской повязкой.

По материалам: УНН