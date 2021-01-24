Апелляция отклонена: Ястремская пропустит “Australian Open”

Независимый суд отклонил ходатайство украинской теннисистки Дайаны Ястремский по поводу временного отстранения от игр, сообщает со ссылкой на сайт “ITF”.

Международная федерация тенниса (ITF) и Независимый суд организации, рассмотрев ходатайство украинки об отмене временного отстранения, принял решение оставить в силе наложенные на нее санкции.

Однако, ведущая украинская теннисистка имеет право обжаловать решение “ITF” в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Отметим, что основная сетка Открытого чемпионата Австралии стартует 8 февраля.

Ястремскую временно отстранили от соревнований из-за обнаружения в ее анализах запрещенного допинга, а именно местеролону. Сама спортсменка заявила, что ее пробы вероятно были загрязнены.

По материалам: УНН