Спорт

Апелляция отклонена: Ястремская пропустит “Australian Open”

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Апелляция отклонена: Ястремская пропустит "Australian Open"

Независимый суд отклонил ходатайство украинской теннисистки Дайаны Ястремский по поводу временного отстранения от игр, сообщает со ссылкой на сайт “ITF”.

Международная федерация тенниса (ITF) и Независимый суд организации, рассмотрев ходатайство украинки об отмене временного отстранения, принял решение оставить в силе наложенные на нее санкции.

Однако, ведущая украинская теннисистка имеет право обжаловать решение “ITF” в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Отметим, что основная сетка Открытого чемпионата Австралии стартует 8 февраля.

Ястремскую временно отстранили от соревнований из-за обнаружения в ее анализах запрещенного допинга, а именно местеролону. Сама спортсменка заявила, что ее пробы вероятно были загрязнены.

По материалам: УНН

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