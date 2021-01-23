Украинский футболист вошел в число лучших бомбардиров-джокеров

Артем Кравец

Нападающий турецкого “Коньяспора” Артем Кравец попал в число лучших бомбардиров сезона в Европе среди футболистов, которые выходили на замену, информирует со ссылкой на “CIES Football Observatory”.

Кравец забил три гола выходя из замены за “Коньяспор”. Украинец тратил на это в среднем по 26 минут. Такие выступления позволяют ему замыкать топ-10 лучших игроков сезона.

Лидером в этой номинации стал нападающий “ПСЖ” Килиан Мбаппе (3 гола, 23 минут на гол в среднем).

Также в топ-10 попали: Эдинсон Кавани из “Манчестер Юнайтед”, Маттео Политано из “Наполи”, Кшиштоф Пьятек из “Герты”, Харис Сеферович (“Бенфика”), Хунтелаар из “Аякса” и Давид Окереке (“Брюгге”) .

Добавим, что касается количества голов после выхода на замену, то лидерство удерживает Харис Сеферович из португальской “Бенфики” – 5 мячей.

По материалам: УНН