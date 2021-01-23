Несмотря на гол Коноплянки: “Шахтер” упустил победу во втором спарринге в Турции

В рамках турецкого сбора донецкий “Шахтер” сыграл второй спарринг. Соперником оказался болгарский ФК “Лудогорец”, передает корреспондент

В дебюте встречи Манор Соломон выверенным ударом открыл счет в матче, который продержался до 55 минуты. Именно тогда Евгений Коноплянка избавился от соперника и ударом с левой низом попал под дальнюю штангу.

Однако преимущество в два мяча “горняки” не удержали. На 58 и 60 минутах отличились Икоко и Ковли, которые реализовали выходы с голкипером – 2:2.

“Шахтер” спасся от поражения в первой игре нового года.

По материалам: УНН