Спорт

Несмотря на гол Коноплянки: “Шахтер” упустил победу во втором спарринге в Турции

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Несмотря на гол Коноплянки: "Шахтер" упустил победу во втором спарринге в Турции

В рамках турецкого сбора донецкий “Шахтер” сыграл второй спарринг. Соперником оказался болгарский ФК “Лудогорец”, передает корреспондент

В дебюте встречи Манор Соломон выверенным ударом открыл счет в матче, который продержался до 55 минуты. Именно тогда Евгений Коноплянка избавился от соперника и ударом с левой низом попал под дальнюю штангу.

Однако преимущество в два мяча “горняки” не удержали. На 58 и 60 минутах отличились Икоко и Ковли, которые реализовали выходы с голкипером – 2:2.

“Шахтер” спасся от поражения в первой игре нового года.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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