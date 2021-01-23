“Ливерпуль” впервые за 69 домашних матчей потерпел поражение в АПЛ

“Ливерпуль” на домашнем поле – “Энфилде”, уступил “Бернли” в поединке 18-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, информирует со ссылкой на сайт “мерсисайдцев”.

“Ливерпуль” доминировал на поле, имея 71 процент владения мячом, нанес 27 ударов против 6-ти у соперников, превзошел оппонентов по угловым – 12:0. Однако единственный мяч во встрече влетел в сетку “Ливерпуля”. На 83 минуте с пенальти отличился Барнс – 0:1.

Отметим, что это первое поражение “мерсисайдцев” на “Энфилде” в АПЛ с апреля 2017 года. Беспроигрышная серия длилась 68 матчей.

Примечательно, что подопечные Юргена Клоппа занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ. “Бернли” идет 16-м.

По материалам: УНН