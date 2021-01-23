Капитан сборной Украины по баскетболу оформила победный бросок в матче Евролиги

Капитан сборной Украины Алина Ягупова помогла “Фенербахче” вырвать победу против французского “Лиона” в заключительном матче группового этапа Евролиги – 67:65, передает со ссылкой на сайт ФБУ.

Решающими в матче стали перехват и точное завершение атаки Ягуповой за 5 секунд до сирены.

Украинка суммарно за 29:38 минуты набрала 18 очков, 10 подборов, 4 передачи, 4 перехвата, 1 блокшот.

Примечательно, что победа обеспечила “Фенербахче” выход в четвертьфинал Евролиги с первого места в группе.

Как писал капитан сборной Украины по баскетболу попала в топ-5 тура символической сборной Евролиги.

По материалам: УНН