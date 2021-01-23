Гол вратаря английского клуба вошел в книгу рекорда Гиннеса

Вратарь с ФК “Нью-Порт Каунти” Том Кинг установил новый рекорд книги Гиннеса, забив гол из самого дальнего расстояния в истории футбола, сообщает со ссылкой на “El Mundo Deportivo”.

После удара 25-летнего вратаря в матче 23-го тура четвертого дивизиона Англии, мяч пролетел 96,01 метра, прежде чем оказаться в воротах соперника. Гол вратаря послужил ничьей против “Челтнем Таун” (1:1).

Владельцем предыдущего рекорда был босниец Бегович, который забил гол с 91,9 метра в 2013 году, когда играл за “Сток Сити” в матче Премьер-лиги против “Саутгемптона”.

Добавим, что “Ньюпорт” идет на втором месте четвертого дивизиона лиги, отставая на одно очко от “Кембриджа” и имея две игры в запасе.

По материалам: УНН