Спорт

Дубль Мбаппе принес победу и помог “ПСЖ” выйти в лидеры чемпионата Франции

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Дубль Мбаппе принес победу и помог "ПСЖ" выйти в лидеры чемпионата Франции

ФК “Пари Сен-Жермен” одержал свою третью подряд победу во французской Лиге 1 в поединке против “Монпелье”, передает со ссылкой на сайт парижской команды.

Для “Монпелье” ситуация ухудшилась еще на 19 минуте, когда удаление получил Омлин. На 34 минуте большинством воспользовался звездный нападающий Килиан Мбаппе. Также парижане провели ударную трехминутку, отметившись тремя мячами с 60 по 63 минуты. Забивали Неймар, Икарди и во второй раз Мбаппе – 4:0.

Таким образом, “ПСЖ” набрал 45 очков в 21 туре и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. “Монпелье” (28) – на 11-м месте.

Отставание “Лилля” от “ПСЖ” составляет всего три очка, а “Лиона” – 5-ть.

По материалам: УНН

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