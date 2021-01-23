“Динамо” проведет товарищеский поединок с азиатской сборной

Третьим спарринг-партнером киевского “Динамо” на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах станет сборная Иордании. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на пресс-центр “бело-синих”.

Проведение контрольного матча запланировано накануне возвращения “динамовцев” в Киев – на 24 января. Игра состоится на стадионе “The Sevens” в Дубае.

Национальная команда Иордании находится на 95-й позиции в рейтинге ФИФА и является одной из сильнейших азиатских сборных. Сборная имеет 10 очков и ведет борьбу за выход на чемпионат мира-2022 в группе В азиатского отбора. На 2 очка иорданцы уступают только Австралии и имеют столько же баллов, как и в Кувейте.

Напомним, что на сборе в ОАЭ “Динамо” уже провело два контрольных матча – против варшавской “Легии” и солигорского “Шахтера”. В первой встрече киевляне уступили со счетом 0:2, а во второй одержали победу с таким же результатом в свою пользу.

По материалам: УНН